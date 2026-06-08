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        Haberler Gündem DEM Parti'den Otokoç saldırısına kınama

        DEM Parti Otokoç'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 01:26 Güncelleme:
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        DEM Parti'den Otokoç saldırısına kınama

        DEM Parti, Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıları kınıyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkin ve şeffaf bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi gereklidir. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir, bu tür saldırılar kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

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        #DEM Parti
        #haberler
        #otokoç
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