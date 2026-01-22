Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı | Son dakika haberleri

        DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı

        Iğdır'da dün yapılmak istenen izinsiz gösteriye ilişkin gözaltına alınan DEM Parti Eş Başkanı Deniz Kaynar, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 22:25 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti İl Başkanlığı önünde dün öğle saatlerinde toplanan grup, Suriye’deki gelişmelere ilişkin oturma eylemi, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Polisler, izinsiz yapılan eylem için grubu uyarıp dağılmasını istedi. Grup direnince, polis ekipleri müdahale etti. DEM Parti İl Eş Başkanı Deniz Kaynar’ın da aralarında olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 3 polis memuru da yaralandı.

        Polis tarafından gözaltına alınan 48 kişiden 30’u emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi. Ardalarında Kaynar'ın da bulunduğu 18 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Kaynar, tutuklandı. Partili Medet Serhat'e ev hapsi verilirken, Halil Tören ise yurt dışına çıkış yasağı, diğer 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi! TCMB, Fitch ve Moody's açıklayacak

        Piyasalar için kritik hafta... 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesi yönünde Habertürk Ekonomi Yazarı R...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü