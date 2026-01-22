Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel DEM Partili Bakırhan, Suruç'ta yürüyüşe katıldı | Son dakika haberleri

        DEM Partili Bakırhan, Suruç'ta yürüyüşe katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakırhan Suruç'ta yürüyüşe katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun ve bazı DEM Partili milletvekilleri, Suriye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine geldi.

        DHA'nın haberine göre Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan grup, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin Ayn el-Arab sınırına yakın bir parka yürüdü.

        Sınıra yürümek isteyen gruba polis izin vermeyince tartışma çıktı. Bazı kişiler polis barikatlarına taş atınca ekipler müdahalede bulundu.

        Yaşanan gelişmeleri takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhanlı, zırhlı aracının çarpması sonucu ayağından yaralandı. Şeyhanlı, Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın ise açıklama yapmadan ilçeden ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 20 Ocak 2025 (Bulgaristan Cumhurbaşkanı İstifa Etti)

        Anlaşma sonrası sahada durum ne? İstanbul'un karla imtihanı. Atlas'ın ailesinin tehdit edilmesi. "Türkiye 1 Nisan'da 5G'ye geçecek" 14 Dokunulmazlık dosyası TBMM'de. Ortak raporda uzlaşılan başlıklar. "Nato, Danimarka'yı 20 yıldır uyardı" CHP'den Suriye Mesajı. Netanyahu'nun Gazze'de Türkiye endişes...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi