Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DEM Partili belediye başkanının resmi aracına haciz

        Van'da DEM Partili belediye başkanının resmi aracına haciz

        DEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne ait borçlar nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında, Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına haciz uygulanarak el konuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 22:05 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Partili belediye başkanının resmi aracına haciz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başkan Uzunay'ın kullandığı resmi araç trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu belirtilerek, makam aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

        İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Belediyenin yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen, bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmaması veya yapılandırmaya gidilmemesi nedeniyle haciz sürecinin devam ettiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçelievler'de çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        BAHÇELİEVLER'de 3 ay önce çalışmaya başladığı kuyumcunun kasasından 350 bin dolar ve 58 bin euro çalarak kaçan E.A. (20) ve parayı saklamasına yardım eden 6 arkadaşı yakalandı. (DHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı