DEM Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a randevu talebi yeni yıla kaldı

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti 12 Aralık'ta siyasi parti temaslarına başladı. Heyet önce DEVA Partisi Genel merkezine giderek Genel Başkan Ali Babacan ve beraberindeki heyetiyle görüştü. Aynı gün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

20 Aralık'ta da AK Parti TBMM grubunda Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet ile görüştü. 22 Aralık'ta ise CHP Genel Merkezine giderek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetiyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz salı günü önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saatler sonra da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Gündem Terörsüz Türkiye sürecinde atılabilecek yasal ve hukuki adımlar oldu.

RANDEVU TALEBİ YILBAŞINDAN SONRA YAPILACAK

DEM heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep edeceklerini açıklamıştı. Ancak edinilen bilgilere göre randevu talebi yılbaşından sonra gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmesinden sonra heyet bir kez daha İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşecek.