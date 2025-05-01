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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti’nin "infaz paketi" diplomasisi: Paket sürece hizmet etmeli | Son dakika haberleri

        DEM Parti’nin "infaz paketi" diplomasisi: Paket sürece hizmet etmeli

        DEM Parti önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak olan infaz paketi için hem iktidar hem de muhalefetle yoğun bir diplomasi yürütüyor. Paketin Terörsüz Türkiye sürecine hizmet etmesi gerektiği kaydedildi. Peki, DEM Parti'nin pakette yer almasını istediği düzenlemeler neler? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 01.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:53
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        DEM Parti'den 'İnfaz paketi' mesajı
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        DEM Parti, hem iktidar hem de muhalefetle yoğun bir diplomasi yürütüyor. DEM Parti’nin gündeminde infaz paketi bulunuyor. Amaç ise terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımların pakette yer alması.

        GÖZLER İNFAZ YASASINA ÇEVRİLDİ

        DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Süreç kapsamında atılmasını talep ettikleri adımları sıraladı. Gözler, Meclis'e sunulacak ve infaz yasasında da bazı değişiklikler öngören kanun teklifinde. DEM parti infaz paketi olarak da adlandırılan pakette yer almasını istediği düzenlemeleri iktidarla paylaştı. Konuyla ilgili yoğun bir diplomasi yürütülüyor. Sadece iktidar ile değil muhalefet ile de temas trafiği söz konusu.

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        “PAKET SÜRECE KATKI SUNMALI”

        Habertürk'e konuşan DEM Parti kaynakları, paketin tam olarak Terörsüz Türkiye sürecine katkı sunacak şekilde Meclis'e gelmesi gerektiğini vurguladı. Meclis'e geldikten sonra değişiklik yapmanın zor olduğunu kaydetti. Ayrıca, sürecin ihtiyaçlarını karşılamayan bir pakete DEM Parti olarak muhalefet etmek istemediklerini ifade etti.

        YER ALMASI İSTENEN DÜZENLEMELER NELER?

        DEM Parti kaynakları, öncelikle durumları ağır olan hasta hükümlülerin serbest bırakılması ve kayyum uygulamasına kalıcı olarak son verecek düzenlemelerin yapılmasının gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, infaz eşitliği vurgusu yapan kaynaklar örgütlü suçlardan hapiste olanların da covid izninden yararlanmasını ve terörle mücadele kanunda değişiklik öngören maddelerin de pakette yer alması gerektiğini savunuyor. Yine siyasi suçluların aldıkları cezanın 4'te 3'ü, adli suçluların ise daha az oranda hapiste kaldığını vurgulayan kaynaklar, burada da bir eşitlik sağlanması gerektiğini kaydediyor.

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