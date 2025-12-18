Habertürk
Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Demet Akalın'a İran'dan saç hediyesi

        Demet Akalın'a İran'dan saç hediyesi

        Yeni uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Akalın; "Bu saç İran'dan geldi, hemen taktım. Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen? Bir arkadaşım hediye getirmiş. Çok beğendim" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:53
        Saçları İran'dan geldi
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Demet Akalın ve Sefo, 'Yerinde Dur' şarkısının başarısı nedeniyle Sony Music tarafından ödülle taçlandırıldı. Platin plak ödülünü alan ikili, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demet Akalın; "Ben Sefo'ya çok teşekkür ediyorum. Onunla uzun zamandır iş yapmak istiyordum. Biz şarkının teaser'ını koyduk ve bu kadar beklemiyorduk, inanamadık. Bana böyle eski günlerimi, pırlanta günlerimi getirdiği için çok teşekkür ediyorum ona. O benim kardeşim gibi" dedi.

        "BÜTÜN ÖDÜL TÖRENLERİNE GİDELİM"

        Şarkının gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Demet Akalın; "Sefo genç olduğu için beklentisi daha az. O çok başarılı bir müzisyen ama. 'Üniversitelerin hepsine gidelim' dedim, 'Bütün ödül törenlerine gidelim dedim' ona da. Çok büyük bir hit ve çok büyük bir şarkı yakaladık çünkü. Garson çocuk geldi, Paris’teydik. Acayip gururlandım, 'Bu sen misin?' diye sordu. Ben de Sefo'yu aradım, hemen söyledim.” ifadelerini kullandı.

        Sefo ise "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, yine bir şarkı yapacağız ama bu şarkıyı geçebileceğimizi düşünmüyorum. Yine yaparız ama nasıl olur, ne kadar beğenilir onu bilmiyorum. Ama belki daha da güzeli olur" dedi.

        Şarkının ortaya çıkış sürecine de değinen Demet Akalın, "Bana dedi ki şarkının sonunda 'Vay vay Demet Abla' ne? Dedi ki 'Abla en güzel yeri orası aslında'. Sonra dedim ki 'Sefo bir şeyler yaptı ama ne olacak bilmiyorum' dedim. Sonrası malum" şeklinde konuştu.

        Lvbel C5 ile de bir şarkı yaptıklarını belirten Demet Akalın, "O da güzel gidiyor ama 'Yerinde Dur' şarkısının yerini hiçbir şarkı tutamaz gibi. 'Vay vay Demet Ablam' diye insanların arasında şakalaşma oldu. Polis bile durduruyor. Ben geçen sene dua etmiştim, Allah'ım bir tane şarkı yapalım diye. Çok istemiştim. Yazın hit oldu şarkımız vallahi" dedi.

        "Demet Abla" şeklinde hitap edilmesinden hoşlanmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben 'Demet Abla' diye hitap sevmem. 'Abla' kelimesi yaşlılık gibi geliyor. Hira'nın arkadaşları 'Demo' diyor bana" ifadelerini kullandı. Kızı Hira'ya gelen oyunculuk teklifiyle ilgili de konuşan Akalın, "Hira da teklif gelmiş, 'Anne sence oynayayım mı?' dedi. Ben de 'Sıkılırsın ama sen bilirsin' dedim. 'Köstebekgiller' filmi" dedi.

        SAÇLARI İRAN'DAN GELDİ

        Yeni uzun saçlarıyla da dikkat çeken Demet Akalın, saçları hakkında, "Bu saç İran'dan geldi, hemen taktım. Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen? Bir arkadaşım hediye getirmiş. Çok beğendim" dedi.

        #Demet Akalın
