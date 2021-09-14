Demet Akalın: Böyle mi evlilik teklif ediyorsun!

"Böyle mi evlilik teklif ediyorsun!" 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği programda samimi açıklamalarda bulundu. Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un kendisine nasıl evlenme tekli ettiğini anlattı.

49 yaşındaki şarkıcı, ayrıntıları şu şekilde anlattı:

Bir kez Okan ile ayrıldık, bir gece ayrı kaldık. Ben hemen kendimi dışarı attım. En az 5 dükkan gezmişimdir. Sabaha karşı eve geldim, yattım uyudum. Gezmişim sabaha kadar, müzikten başım çatlıyor. Bir baktım bu sabah kapıya geldi. Kapıyı yarım açtım, "Ne var be? " dedim. Okan, "Açsana kapıyı bir şey söyleyeceğim." dedi. Ben de "Dışarıdan söyle." deyince, "İlk kez duyacağın bir şey..." dedi. Aldım içeri koltuğun ucuna oturttum. Elde ne çiçek ne de yüzük... Bana bakıp, "Evlenelim mi?" dedi. "Böyle mi teklif ediyorsun!" dedim. Neyse bu işe gitti. Yol 45 dakika sürüyor. Ben o sıra gelinlik baktım, mekan ayarladım... Sosyal medyaya da şunu yazdım: Cuma cuma evlilik teklifi almak ne bileyim ben...

İKİNCİ ŞANS!

Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.

2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip, haciz işlemi başlatmıştı. Olaylardan sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı.

Akalın ile Kurt, ayrıldıktan bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek yeniden bir araya gelmişti.