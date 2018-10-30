Takipçisinden Demet Akalın'a: Okan dövmesi ne oldu Demet?

30.10.2018 - 08:39 | Güncelleme:

Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında noktaladı. Çift, evli kaldıkları süre içerisinde birbirlerini hatırlatan çok sayıda dövme yaptırdı. Bir takipçisi Akalın'a ayrılığın ardından dövmelerin ne olduğunu sordu

  • 1 Demet Akalın'dan dövme yanıtı - Magazin haberleri
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    Demet Akalın ile Okan Kurt 6,5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında noktaladı.

  • 2 Demet Akalın'dan dövme yanıtı - Magazin haberleri
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    Çift, boşanmanın ardından birbirlerini sosyal medyada takibi bıraktı... Demet Akalın 'Okan ile asla görüşmüyorum' açıklaması yaptı.

  • 3 Demet Akalın'dan dövme yanıtı - Magazin haberleri
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    Çift, evli kaldıkları süre içerisinde birbirlerini hatırlatan çok sayıda dövme yaptırdı.

  • 4 Demet Akalın'dan dövme yanıtı - Magazin haberleri
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    Akalın, bileğine kurt dövmesi yaptırıp Okan yazdırdı.

  • 5 Demet Akalın'dan dövme yanıtı - Magazin haberleri
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    Okan Kurt ise sırtına Demet Akalın'ın portresini kazıttı.

  • 6 Demet Akalın'dan dövme yanıtı - Magazin haberleri
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    Bir takipçisi dün Demet Akalın'a "Okan ve Kurt dövmeleri ne oldu, meraktayız?' diye sordu. Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: Duruyor ne olacaktı ki, anlamadım!

  • 7 Demet Akalın'dan dövme yanıtı - Magazin haberleri
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  • 8 Demet Akalın'dan dövme yanıtı - Magazin haberleri
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