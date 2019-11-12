Şarkıcı Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2014 yılında kızları Hira, dünyaya gelmişti.

Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı. Olayların ardından Demet Akalın, Okan Kurt'tan boşanma kararı almıştı. Popçu Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile ilişkilerine ikinci bir şansı vererek barışmıştı.

İkili, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Her seferinde ikinci çocuk istediklerini dile getiren Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Pelin Akil'in ikiz bebeklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"YAP HİRA'YA BİR KARDEŞ"

Paylaşımına "Niyeti bozduracaklar vallahi. Maşallah Pelin'in pırlantalarına..." notunu düşen Akalın'a bir takipçisi, "Niyet falan deme işte. Yaş geldi gidiyor. Yap Hira'ya bir kardeş. Ne güzel olur" yorumunu yaptı.

"VAKTİ GEÇELİ ÇOK OLDU"

O takipçisine, "Geldi geçiyor mu? Vakti geçeli çok oldu, yapamam artık" yanıtını veren Akalın'ın fikrini değiştirdiği ortaya çıktı.

"RÜYALARDA BULUŞURUZ MİNİĞİM"

Okan Kurt, geçtiğimiz aylarda Demet Akalın ile çekilen bu karesini sosyal medyadan, "Unutmamalı, sevgiyle anmalı..." notuyla yayınlamıştı. Akalın ise eşinin paylaşımına, "Rüyalarda buluşuruz miniğim" yorumunu yapmıştı.

Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.