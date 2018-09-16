Demet Akalın'dan 'sürpriz' Aleyna Tilki paylaşımı

Birbirlerini her fırsatta desteklediklerini dile getiren ve bunu sosyal medyadan gösteren Demet Akalın ve Aleyna Tilki cephesinde sürpriz gelişmeler var. Akalın'ın Aleyna Tilki ile fotoğrafını "Sürprizli geliyoruz" notuyla paylaşması merak yarattı