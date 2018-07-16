Demet Akalın eşi Okan Kurt ile tatilde

Eşi Okan Kurt'un yaşadığı söylenen haciz davaları yüzünden zor günler geçiren Demet Akalın, önceki gün ailesi ile bir otelde denize girdi. Kızı Hira ile eğlenen ve sık sık telefonda görüştüğü dikkatlerden kaçmayan Okan Kurt, daha sonra tek başına şezlongda güneşlendi. Demet Akalın ile aynı beach’te eğlenen ve denize giren Işın Karaca, çocuk sevgisini abarttı. Iskelede kızı Mia'yı kucaklayan ve tehlikeli şekilde oradan oraya koşuşturan Işın Karaca, yürek hoplattı