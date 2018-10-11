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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikili, ‘’Bazı kötü olaylar bizi birbirimize daha çok yakınlaştırdı. Birbirimiz için çok değerliyiz. Deniz’imizi dinlemeye geldik. Çok güzel mekanlarda varmış. Bundan sonra bizi bol bol gecelerde göreceksiniz’’ dedi.