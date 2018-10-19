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Işın Karaca, Akalın ile 6 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı. Karaca, paylaşımına, "O beni, ben onu bilirim. Araya yüreği gevşemişler girse de bazen, o benim, ben onun kötü gün dostuyum, nokta. Bilen bizi bilir! Seviyorum seni Demolojim... " notunu düştü.