Demet Akalın ile Okan Kurt soluğu Kartepe'de aldı

Demet Akalın ve geçtiğimiz günlerde boşanmalarının ardından barıştığı eşi Okan Kurt, kızları Hira ile birlikte Kartepe'de tatil yapıyor. Çift, tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor