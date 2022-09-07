Babasının adı verildi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Demet Akalın, Beşiktaş Spor Kulübü'nün kadın taraftar grubu "Çarşı Kadın"ın köy okulları projesine destek verdi.

BABASININ ADI VERİLDİ

Akalın, desteğiyle Giresun Alucra'daki köy okulu yenilendi. Köy halkı da Demet Akalın'ın bu jestine karşılık iki sınıflık okuma yazma okuluna ünlü şarkıcının trafik kaza sonucu hayatını kaybeden babası Ali Akalın’ın adını verdi.

Akalın, okulun fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Takipçilerine yardım çağrısında bulunan Demet Akalın, "Ders yılı başlarken inşallah daha büyüklerini yaptırmak nasip olsun. Muhtarımız istemese de küçük kütüphanesinin kitapları eksik. Ben defter, kalemleri yolluyorum. İsteyen olursa diye yazdım. Nur içinde yat güzel babam, her okumayı söken babamı da duasını eklese bana yeter" ifadelerini kullandı.