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        Haberler Magazin Demet Akalın'ın teyzesi hayatını kaybetti

        Demet Akalın'ın acı günü

        Demet Akalın, büyük teyzesinin sabaha karşı hayatını kaybettiğini duyurdu. Akalın, acı haberi; "Büyük teyzem Sabat Birsin hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına gitti. Nur içinde yatsın" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:32
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        Demet Akalın'ın acı günü
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        Demet Akalın, sabah aldığı haberle sarsıldı. Akalın, büyük teyzesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.

        "SABAHA KARŞI HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

        Demet Akalın; "Büyük teyzem Sabat Birsin, sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına gitti. Kardeşinin yanına nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Demet Akalın, 2020'de de Gölcük'te yaşayan diğer teyzesini kaybetmişti.

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