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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başarılı popçu Demet Akalın, önceki gece bir mekanda sahne aldı. Sahnede sık sık giydiği pahalı marka tulum ve çizmeleri tercih eden Akalın, "Doğum günümü Hande Yener ile beraber burada Necati ve Ömer Bey ile kutlayacağım" dedi. Mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecileri gören popçu, "Arkadaşlar çok yorgunum, konuşmak istemiyorum. Başka zamana söz, iyi geceler" diyerek oradan ayrıldı.