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"HİRA'NIN PSİKOLOJİSİYLE OYNATMAM"

Geçen hafta çocukları Hira için eski eşi Okan Kurt’la buluşan ve kendileriyle fotoğraf çektiren bir kişinin bu durumu ‘barışıyorlar’ şeklinde sosyal medyada paylaşmasına tepki gösteren Akalın, “Siz magazinciler beni bulacaksınız, bu iş o kurnazlara kalmadı. Barışsam zaten söylerim öyle bir süreç yaşamıyoruz. Kızım için tabii ki geçen pazar buluştuk, Hira’nın psikolojisiyle kimseyi oynatmam. Kurnazlar bir baktım çocuklarıyla alakalı kanalı falan var geçecekler o işleri" şeklinde konuştu.