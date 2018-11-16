Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Demet Akalın, evli oldukları dönemde Okan Kurt için bileğine yaptırdığı kurt dövmesini sildirmenin aklına gelmediğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Hiç sıkıntı yok dövmelerimde, aklıma hiç onlar gelmiyor. Hayatımdan gayet memnunum" derken, eski eşi için “Allah yardımcısı olsun”
"O DA, BEN DE CADI"
Yakın arkadaşı Ayla Çelik’in doğum gününe katılan Akalın, ünlü besteci ve şarkıcı Çelik’in şarkıları pahalı verdiği iddialarına gülerek, "Siz yazıyorsunuz öyle 'Kavga ettiler para için' haberlerini. O da ben de cadı olunca kemikler saklanıyor. Kavga gürültümüz yok” diye konuştu.
"UZLAŞ, BİTSİN"
Demet Akalın, yıllardır polemik yaşayıp birçok kez mahkeme koridorlarında karşı karşıya geldiği rakibi Hande Yener’e açtığı bir davadan vazgeçtiğini de açıkladı.
Artık kimseyle kavgalı olmak istemediğini belirten şarkıcı, “Dün bile Hande Yener’e açtığım dava uzlaşmaya gitmiş, avukata ‘Uzlaş yani, bitsin’ dedim. Kimseyle kavgalı, gürültülü olmak istemiyorum” dedi.
"HİRA'NIN PSİKOLOJİSİYLE OYNATMAM"
Geçen hafta çocukları Hira için eski eşi Okan Kurt’la buluşan ve kendileriyle fotoğraf çektiren bir kişinin bu durumu ‘barışıyorlar’ şeklinde sosyal medyada paylaşmasına tepki gösteren Akalın, “Siz magazinciler beni bulacaksınız, bu iş o kurnazlara kalmadı. Barışsam zaten söylerim öyle bir süreç yaşamıyoruz. Kızım için tabii ki geçen pazar buluştuk, Hira’nın psikolojisiyle kimseyi oynatmam. Kurnazlar bir baktım çocuklarıyla alakalı kanalı falan var geçecekler o işleri" şeklinde konuştu.
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