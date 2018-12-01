Demet Akalın-Okan Kurt çifti: Mutluyuz

Boşandığı eşi Okan Kurt’la ilişkilerine ikinci bir şans daha veren Demet Akalın, önceki gün eşiyle barışmasının ardından ilk kez görüntülendi. Okan Kurt, ”Mutluyuz" diye konuştuktan sonra evlerine giderek kızları Hira’yla hasret giderdi