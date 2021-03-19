"SERENAY'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Maldiv'de tatil yapan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gönderilerine, "Kim çekiyor bu fotoğrafları? İnanılmaz ışık vardır orada, telefonu değiştir" şeklinde yorum yapan Demet Akalın, konuyla ilgili konuştu.

Ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutan Akalın, "Serenay insan mı! Serenay insan değil, çok beğeniyorum onu. Bence ilah, yani Türkiye'de tek" ifadelerini kullandı.