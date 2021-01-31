Şarkıcı, kızının hayvranları çok sevdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Biliyorsun bizde altı tane köpek var. Hira'nın 4 Şubat'ta doğum günü var. Bir tane ev köpeği alacağız. Evde büyüyecek. Allah benim yardımcım olsun. Ben bu kadarken korkardım köpeklerden ama o inanılmaz düşkün yani. Köpeği var, bir tane tavşanı var.