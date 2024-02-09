Demet Evgar'ın yeni dizisi Bahar ne zaman başlayacak, hangi kanalda, konusu ne?
Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi başrolünü Demet Evgar'ın üstlendiği "Bahar:Uyanmaya Hazır Mısın?"'ın yayın hayatına başlamasına az bir süre kaldı. Şimdiden büyük izleyici kitlesine sahip bu dizi bir çok tanınmış oyuncuyu bünyesinde barındırıyor. Peki, Bahar dizisi ne zaman başlayacak? İşte, diziye dair detaylar...
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar:Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Yayınlanan fragmanlarıyla sosyal medyada gündeme oturan dizinin ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Bahar dizisine dair detaylar...
BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Bahar, tıp okumuş fakat sonrasında hayatını eşine ailesine adamış olan genç bir kadının hayatını konu alacak. Ölümle karşı karşıya gelmesinin ardından ailesinde özellikle evliliğinde çatırdamalar yaşayan Bahar'ın hayatı hastalığıyla beraber kökünden değişecek. Trajikomik hikayelerle bu değişimi anlatacak olan Bahar'ın her zaman yanında olacak olan Evren, kocası Timur'un rakibi haline gelecek.
BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ekranlardan tanıdığımız pek çok isim bulunuyor. Kadrodaki isimler arasında: Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Tümur),Füsun Demirel, Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu ve Nil Sude Albayrak var.