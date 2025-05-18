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        Haberler Magazin Demet Evgar, saçlarını yağmur suyuyla yıkadı - Magazin haberleri

        Demet Evgar, saçlarını yağmur suyuyla yıkadı

        Sevilen dizi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, sette yağmurlu havayı fırsata çevirdi ve saçlarını yıkadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:34
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        Saçlarını yağmur suyuyla yıkadı
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, sette yağmurlu havada keyifli bir video çekti.

        Karavandan kafasını dışarı çıkaran Demet Evgar, saçlarını yağmur suyuyla yıkadı ve o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #demet evgar
        #Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
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