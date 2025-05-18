Demet Evgar, saçlarını yağmur suyuyla yıkadı
Sevilen dizi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, sette yağmurlu havayı fırsata çevirdi ve saçlarını yıkadı
Giriş: 18.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:34
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, sette yağmurlu havada keyifli bir video çekti.
Karavandan kafasını dışarı çıkaran Demet Evgar, saçlarını yağmur suyuyla yıkadı ve o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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