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        Haberler Magazin Demet Evgar ve Elit Andaç Çam, parkın tadını çıkardılar - Magazin haberleri

        Demet Evgar ve Elit Andaç Çam, parkın tadını çıkardılar

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın seti erken bitince, Demet Evgar ile Elit Andaç Çam parka gidip çocuklar gibi eğlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:44
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        Parkın tadını çıkardılar
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        SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın setinde çekimler erken tamamlanınca, oyuncular kendilerini parka attı. Dizide 'Bahar' karakterine hayat veren Demet Evgar ile 'Çağla' karakterini canlandıran 'Elit Andaç Çam', birlikte tahterevalliye binerek çocuklar gibi eğlendi.

        O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Elit Andaç Çam, paylaşımında Demet Evgar’ın "Set erken bitince biz..." sözlerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #demet evgar
        #Elit Andaç Çam
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