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        Haberler Magazin Demet Özdemir, çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

        Demet Özdemir, çocukluk fotoğrafını paylaştı

        Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 22:32 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:32
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        Çocukluk fotoğrafını paylaştı
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        Demet Özdemir, takipçilerini çocukluk yıllarına doğru nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Özdemir, çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını 16.3 milyon takipçili sosyal medya hesabında paylaştı.

        Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. İşte ünlü isimlerin gençlik ve çocukluk halleri;

        Ezgi Mola

        Erdal Özyağcılar

        Nilüfer

        Merve Dizdar

        Azra Akın

        Fırat Tanış

        Soner Sarıkabadayı

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