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        Haberler Magazin Demet Özdemir'den, çöl pozları - Magazin haberleri

        Demet Özdemir'den, çöl pozları

        Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Dubai çölünde verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:52
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        Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta Dubai'de organize edilen, açılımı Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri olan DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne lâyık görülmüştü.

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        Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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        Özdemir, bu kez çölde çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle buluşturdu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Demet Özdemir
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