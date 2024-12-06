Demet Özdemir'den, çöl pozları
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Dubai çölünde verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 06.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:52
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Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta Dubai'de organize edilen, açılımı Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri olan DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne lâyık görülmüştü.
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Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Özdemir, bu kez çölde çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle buluşturdu.
Fotoğraflar: Instagram
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