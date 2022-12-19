2022 yılını da değerlendiren ikiliden Özdemir, "Allah sizlere de nasip etsin. Çok güzel geçti. Sürprizler ile doluydu başlangıcı. Sonucu çok heyecan vericiydi benim için. Güzel başlangıçlar yaptık. İnşallah bir sonraki yıl da bir önceki yılı aratmaz diyeyim" şeklinde konuşmuştu.

Koç ise "Sürprizler ile dolu bir yıldı. İnşallah daha güzellerini hep birlikte yaşarız" demişti.