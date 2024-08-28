Demet Özdemir: Hülya Avşar ile oynarım

"HÜLYA AVŞAR İLE OYNARIM"

Elbisesinin teniz kıyafetine benzetilmesi üzerine ve gazetecilerin, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Demet Özdemir; "Hayır, tenis gerçekten yapanlara saygı duyuyorum ama o topun bana geliş süresini ben bekleyebileceğimi düşünmüyorum. Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani" yanıtını verip güldü.