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        Haberler Magazin Demet Özdemir: Hülya Avşar ile oynarım - Magazin haberleri

        Demet Özdemir: Hülya Avşar ile oynarım

        Etiler'de görüntülenen ve tenis kıyafetine benzer bir elbise seçiminde bulunan Demet Özdemir, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna; "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 08:23 Güncelleme: 28.08.2024 - 08:23
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Özdemir, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Birand Tunca ile Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Tunca ile yemek yediğini söyleyen Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        "YENİ BİR İŞE BAŞLADIK"

        Birand Tunca ile uzun zamandır görüşemediğini dile getiren Demet Özdemir, "Birand ile yeni bir işe başladık. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. Vakit bulduk oturalım dedik. Bugüne nasip oldu" dedi.

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        "HÜLYA AVŞAR İLE OYNARIM"

        Elbisesinin teniz kıyafetine benzetilmesi üzerine ve gazetecilerin, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Demet Özdemir; "Hayır, tenis gerçekten yapanlara saygı duyuyorum ama o topun bana geliş süresini ben bekleyebileceğimi düşünmüyorum. Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani" yanıtını verip güldü.

        #Demet Özdemir
        #Hülya Avşar
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