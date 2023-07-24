Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan kafaları karıştıran paylaşım: Nazar değmesin - Magazin haberleri

        DJ Sergio'dan Demet Özdemir'de: Nazar değmesin

        4 Mayıs'ta Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini sonlandıran Demet Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürülmüştü. İkiliden dikkat çeken bir paylaşım geldi

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        28 Ağustos 2022'de dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırdı.

        2

        Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan'da bulunan Demet Özdemir hakkında bir iddia ortaya atıldı.

        3

        Demet Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürüldü.

        4

        Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Demet Özdemir, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        5

        Demet Özdemir, DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda etiketleyip sosyal medya hesabından yayımladı. Sergio da ünlü oyuncunun paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi.

        #Demet Özdemir
        #DJ Sergio
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Yalnızlığı uzun sürmedi
        Yalnızlığı uzun sürmedi
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor