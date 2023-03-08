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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Murat Boz'a 42'nci yaş günü için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı

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  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye - Magazin haberleri

    Şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedeler için takipçilerine seslenerek, 42'nci yaş gününde hediye yerine afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek için Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV) başlattığı kampanyaya dostlarını ve sevenlerini davet etmişti.
  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye - Magazin haberleri

    "DOĞUM GÜNÜMÜ TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLIYORUM"

    Murat Boz, ayrıca "Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum" demişti.

    Murat Boz, daha sonra "Umudun Yanında' her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye - Magazin haberleri

    DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ'TAN BAĞIŞ

    Depremin ilk gününden beri depremzedeler için kolları sıvayan Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti, Murat Boz'un bu hareketine kayıtsız kalmadı. Ünlü çift, arkadaşlarının doğum günü için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı.
  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye - Magazin haberleri

    "CANLARIM, TEŞEKKÜR EDERİM"

    Kendisine gelen bildirimi sosyal medya hesabından yayınlayan Murat Boz, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a "Canlarım, teşekkür ederim" diyerek, teşekkürlerini sundu. Şarkıcının paylaştığı bildirimde ise şu ifadeler yer aldı: Bugün, senin ışığınla aydınlandı! Sayın Murat Boz, doğum gününüzde; Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç size olan sevgisini anlatmak için derneğimizin burs projelerine bağışta bulunarak öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulundu. Kendisini bu duyarlı davranış için kutlarken, öğrencilerimize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Yeni yaşınızın mutluluk getirmesini dileriz.
  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye - Magazin haberleri

    İSYAN ETMİŞTİ

    Öte yandan Murat Boz, geçtiğimiz haftalarda da depremlerin ardından fırsatçılık yapılmasına tepki göstermişti. 

    Yardım çağrılarını sürdüren Murat Boz, sosyal medya hesabından kira fiyatlarını artıran ev sahiplerine ve deprem bölgelerine giden gönüllülerin işten çıkarılmasına isyan etmişti.
  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye - Magazin haberleri

    "BU NASIL BİR SINAVDIR!"

    Murat Boz, yayınladığı gönderide, "Depremi fırsat bilip, kiraları 2-3 katına çıkaran ev sahipleri, depreme gönüllü giden işçilerin işine son veren şirketler, kuruluşlar... Yorum yapamıyorum, bu nasıl bir sınavdır!" ifadelerine yer vermişti.

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