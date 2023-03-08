"DOĞUM GÜNÜMÜ TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLIYORUM"

Murat Boz, ayrıca "Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum" demişti.

Murat Boz, daha sonra "Umudun Yanında' her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.