Demet Özdemir: Kilometreler sadece bir sayı

"İSMİM AÇIKLANDIKTAN SONRA ÇOK MESAJ ALDIM"

Ünlü oyuncu, ödülünü aldıktan sonra sevincini; "Burada sizlerle birlikte olmak çok heyecan verici. İsmim açıklandıktan sonra çok mesaj aldım. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana fark ettirdiniz" sözleriyle ifade etti.