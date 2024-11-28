Demet Özdemir: Kilometreler sadece bir sayı
Demet Özdemir, Dubai'de düzenlenen DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü aldı. Kırmızı, kabarık bir elbise giyen Özdemir, yaşadığı sevinci; "Çok heyecan verici burada sizlerle birlikte olmak. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana fark ettirdiniz" sözleriyle ifade etti
Giriş: 28.11.2024 - 08:45 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:52
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Demet Özdemir, Dubai'de organize edilen, açılımı Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri olan DIAFA ödül töreninde ödül aldı.
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Demet Özdemir, törende 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne lâyık görüldü.
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Demet Özdemir, tören için kırmızı, kabarık bir elbise giymeyi tercih etti.