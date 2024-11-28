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        Haberler Magazin Demet Özdemir: Kilometreler sadece bir sayı - Magazin haberleri

        Demet Özdemir: Kilometreler sadece bir sayı

        Demet Özdemir, Dubai'de düzenlenen DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü aldı. Kırmızı, kabarık bir elbise giyen Özdemir, yaşadığı sevinci; "Çok heyecan verici burada sizlerle birlikte olmak. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana fark ettirdiniz" sözleriyle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 08:45 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:52
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        Demet Özdemir, Dubai'de organize edilen, açılımı Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri olan DIAFA ödül töreninde ödül aldı.

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        Demet Özdemir, törende 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne lâyık görüldü.

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        Demet Özdemir, tören için kırmızı, kabarık bir elbise giymeyi tercih etti.

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        "İSMİM AÇIKLANDIKTAN SONRA ÇOK MESAJ ALDIM"

        Ünlü oyuncu, ödülünü aldıktan sonra sevincini; "Burada sizlerle birlikte olmak çok heyecan verici. İsmim açıklandıktan sonra çok mesaj aldım. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana fark ettirdiniz" sözleriyle ifade etti.

        #Demet Özdemir
        #Dubai
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