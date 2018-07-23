Eski manken Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Nedeni; İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet etmesiydi.

Ocak ayında görülen davada çiftin evlilikleri noktalandı. Mahkeme, İbrahim Kutluay'ın eski eşine 750 bin lira maddi 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödemesini hükmetti.

Demet Şener bugün 2. Sayfa adlı magazin programının konuğu oldu ve biten evliliği hakkında konuştu.

İŞTE DEMET ŞENER'İN AÇIKLAMALARI:

Güvenin bittiği yerde her şey biter. Güven en önemli şeydir.. Yeni hayatıma alıştım, bekarlık güzelmiş.

Kızgınlıklar geçiyor ama insan düşünüyor 'Neden böyle oldu?' diye. Yaşananların sorumlusu İbrahim'dir.

Ben her zaman çocuklarımın, İbrahim'in yanındaydım. Boşandıktan sonra çocuklarla görüşmek için kapıya kadar geliyor. Sadece 'Merhaba' diyorum.

"ALDATILDIĞIMI HİÇ ANLAMADIM"

Ben başıma bir şey gelemeden önlem almam. Yemin ederim aldatıldığımı hiç anlamadım. Hep yanımdaydı, profesyonel olmuş yani.

"ŞOFÖR GETİRDİ"

Aldatıldığımı ortaya çıkaran dosyaları evime bir şoför getirdi. İbrahim hep inkar etti. Çocuklarım her şeyi hissediyor. Ama şimdi daha mutlular.

Evlilik sürecinde Türkiye'de her şeyinize dikkat etmeniz gerek. Bir dönem evliyken dikkat ettim. Şimdi kimseye hesap vermiyorum kusura bakmayın ama bekarlık çok güzelmiş.

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