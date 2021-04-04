"ÇOK KAN KAYBETMİŞİM"

Şener sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir hafta sonra inanılmaz ağrılarla hastaneye gittim. 'Herhalde böbrek taşı düşürüyorum' dedim. Çünkü unuttum ben onu. O gün herhalde bardağın içerisinde bir kağıt falan kaldı diye düşündüm. Baktılar ultrasonla, kürdan olduğu için hiçbir yerde gözükmedi. Ama kan değerlerimde inanılmaz bir şey var. Bağırsağımı deldiği için 1 haftalık sürede baya da kan kaybetmişim.