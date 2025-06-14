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        Haberler Magazin Demet Şener, sezonu Fethiye'de açtı - Magazin haberleri

        Demet Şener, sezonu Fethiye'de açtı

        Demet Şener, yaz sezonunu Fethiye'de açtı. Şener, tatilinden fotoğrafları; "Tatil gibi tatil" notuyla sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 20:00 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:00
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        Sezonu Fethiye'de açtı
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        1995'te Türkiye güzel seçilen emekli manken Demet Şener, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatiline Fethiye’de başladı.

        Demet Şener, tatilinde geçirdiği keyifli anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Demet Şener, paylaşımlarına; "Tatil gibi tatil" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #demet şener
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