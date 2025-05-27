Demi Lovato'nun düğün fotoğrafları

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, nişanlısı Jordan 'Jutes' Lutes ile önceki gün California'da düzenlenen törenle evlendi. 32 yaşındaki pop yıldızıyla 34 yaşındaki müzisyen Lutes'in düğününde aileleri, yakın arkadaşları ve üç köpeği vardı.

Demi Lovato'nun, nişanlısıyla birlikte "Evet" dediği büyük günün bazı fotoğrafları yayınlandı.

Organizatör; Demi Lovato ile nişanlısına ve konuklara düğün provası yaptırdı

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Müzisyen çiftin üç köpeği de düğün alanındaydı. İkili, bir ara köpekleriyle ilgilenirken objektiflere yansıdı.

Nikâh ve resepsiyonun ardından ünlü çift, davetlilerle birlikte bir restoranda akşam yemeği yedi.

Demi Lovato, Jordan 'Jutes' Lutes ile birlikteliğinden önce, 2020'de dört aylık birlikteliğin ardından oyuncu Max Ehrich ile nişanlanmıştı. Lovato ile Ehrich, Mart 2020'de tanıştılar ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladılar. Aynı yıl temmuz ayında nişanlanan çift, eylül ayında ayrıldı.