Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in demans (bunama) teşhisinin ardından yaşadıklarını anlattı. Oprah Winfrey'in podcast yayınına konuk olan Moore; "Zor. Bu kadar canlı, güçlü ve bu kadar yönlendirilmiş birinin kendi içindeki diğer yönlere geçişini görmek zor" ifadesini kullandı.

Demi Moore ile Bruce Willis, 1987 ile 1998 arasında evliydi. Çiftin boşanma davası, 2000'de sonuçlandı. Bu evlilikten üç kızı olan ikili, ayrıldıktan sonra da yakın ilişkilerini sürdürdü. Hatta Demi Moore'un, Bruce Willis'in şimdiki eşi Emma Heming ile de iyi bir arkadaşlığı var ve sık sık bir araya geliyorlar.

Bruce Willis'ten yola çıkarak demans hastalığına dair konuşan Demi Moore; "Her zaman söylüyorum, sadece oldukları yerde onlarla buluşmak çok önemli. Eskiden oldukları kişi veya sizin istediğiniz kişi olmaları gerektiği beklentisine girmeyin. Bunu yapınca inanılmaz bir tatlılık, yumuşaklık, şefkatli ve sevgi dolu bir şey buluyorum. Belki de daha fazla bakıma ihtiyaç duymaları nedeniyle bir anlamda daha şakacı ve çocuksu oluyorlar" dedi.

Demi Moore ayrıca, geleceği düşünmek veya Bruce Willis'in eskiden kim olduğuna fazla odaklanmak yerine, anda kalmaya ve Bruce Willis ile geçirdiği zamanın tadını çıkarmaya çalıştığını söyledi. "Nerede olduğunu ve neleri kaybettiğini tekrar tekrar düşünürsen, bu sadece kaygı ve keder yaratır" diyen Moore; "Anda kaldığınızda, ondan hâlâ çok şey vardır. Ve bu her zaman sözlü olmayabilir, ama şartlar göz önüne alındığında güzeldir" şeklinde konuştu.

Bruce Willis'e 2022'de, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in hastalığı, frontotemporal demans olarak güncellenmişti. REKLAM Hastalığı nedeniyle sinemayı bırakarak gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis, artık ailesinden uzakta, bakıcılarıyla yaşıyor. Eşi Emma Heming, ABC'de yayınlanan 'Emma & Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk' adlı belgeselde, 70 yaşındaki oyuncunun kendisinden ve çocuklarından uzakta, 24 saat bakıcıların bulunduğu bir eve taşındığını anlatmıştı. Bruce Willis'in iki kızının annesi olan 47 yaşındaki Emma Heming, ünlü oyuncunun kendisinden ayrı yaşaması nedeniyle aldığı tepkilere yanıt vermiş; "Görüşü olan kişiler ile gerçek deneyimi olan kişiler arasında bir ayrım var" demişti. Bakım verenlerin, sevdiklerine en iyi şekilde nasıl bakacakları konusunda verdikleri kararlar nedeniyle sık sık yargılandıklarını belirten Heming; "Herkesin bir görüşü olacaktır ancak çoğu kişinin bunu destekleyecek deneyime sahip olmadığını kendinize hatırlatmalısınız. Demans veya bakımını üstlendiğiniz hastalık hakkında bilgisi olan biri bile evinizde olmadığı için, hastanın nasıl davrandığını veya aile dinamiklerini bilmiyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.