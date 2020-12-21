Demirhindi hem tıbbi hem de mutfak amaçlı çok çeşitli kullanımlara sahip lezzetli, tatlı ve ekşi bir meyvedir. Yaprak dökmeyen demirhindinin yaprakları ve uzun kahverengi kabukları ile karakterize baklaya benzer. Bakla görünümündeki bu meyve içinde demirhindi meyvesi olan yapışkan, etli, sulu bir hamurdur. Demirhindi meyvesinin etli sulu ve hamurumsu bu kısmı yenilmektedir. Hem tatlı hem de ekşi olduğu için insanlar tarafından genellikle sevilerek tüketilen bir meyvedir.

Demirhindinin Faydaları Nelerdir?

Sindirimi arttırır: Demirhindi içerisinde yüksek miktarda diyet lifi barındırdığından, doğal bir müshil olarak kabul edilmektedir. Bir meyve ya da baharat olarak demirhindi yemek, sindirim sisteminizin verimliliğini artırabilir, lif dışkınızı toplayabilir, böylece bağırsak yolunun düz kaslarından kolayca geçebilir. Demirhindi, aynı zamanda, besinlerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabilecek safra aktivitesini de uyardığı ve lifin sindirimi hızlandırmak için mide sularını uyardığı anlamına gelen, bilge bir maddedir.

Bunların hepsi birlikte, sindirim sisteminiz üzerinden işlerin daha hızlı geçtiği ve kronik kabızlıktan sorununuz olması halinde onu güçlü bir müshil haline getirir. Ancak demirhindi garip bir şekilde lif miktarı nedeniyle gevşek dışkıları azaltabilir. Yapılan çalışmalarda kronik ishale de iyi geldiği ortaya çıkmıştır.

Kalp sağlığını korur: Demirhindi ile ilgili çalışmalar, kan basıncını ve kolesterolü azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Demirhindideki lif içeriğinin, kolesterolün azalması ile bir ilgisi vardır, çünkü fazla LDL kolesterolü damarlardan ve arterlerden ayırdığı bilinmektedir. Demirhindinin içindeki potasyum, kan basıncındaki azalmadan sorumlu olabilir, çünkü kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltan bir vazodilatatör olarak bilinir. Demirhindideki C vitamininin etkileyici seviyesinin de onunla bir ilgisi vardır. C vitamini, serbest radikallerin etkisini azaltabilen bir antioksidandır. Kalbe bağlı sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Dolaşımını artırır: Demirhindinin tek bir porsiyonu günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızın yüzde 10'nundan fazlasını karşılar. Vücuttaki sağlıklı bir demir kaynağı, vücudun içinde uygun kırmızı kan hücresi sayısını garanti eder, bu da farklı kasların ve organların uygun şekilde işlev görmesini sağlar. Ayrıca, demir eksikliği, zayıflık, yorgunluk, baş ağrıları, kognitif bozukluklar ve mide sorunları ile karakterize olan anemiye neden olur. Anemiyi tedavi edebilmek için bol bol demirhindi yemeniz gerekir.

Sinir Fonksiyonunu İyileştirir: Demirhindi içindeki en önemli vitaminlerden biri B kompleksidir. B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur. Demirhindi aktif kalmanıza, reflekslerinizi korumanıza ve güçlü kalmanıza yardımcı olabilecek sinir fonksiyonlarının yanı sıra kas gelişimini de geliştirmekten sorumludur.

Kilo kaybı: Demirhindi olarak elde edilebilen veya bir baharat olarak kullanıldığında faydalanabilen eşsiz bileşiklerden biri hidroksisitrik asit (HCA) barındırmaktadır. HCA kilo kaybına bağlıdır, çünkü vücutta özellikle yağ depolamaya yardımcı olan bir enzimi inhibe ettiği gösterilmiştir. Ayrıca, demirhindi nörotransmitter serotonin artırarak iştahı bastırdığı bilinmektedir. Bu alanlardaki araştırmalar halen devam etmektedir, ancak kilo verme ile ilgili olarak etkileyici sonuçlar gösterdiği bilinmektedir.

Bağışıklığı Artırır: Demirhindinin içerisindeki yüksek miktarda C vitamini ve diğer antioksidan etkiler, bağışıklık sitemini güçlendirmeye ve diğer mikrobiyal ve mantar hastalıklarından korumaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca antiseptik ve antimikrobiyal etkileri nedeniyle vücuttaki parazit oluşumunu da azaltır. Özellikle demirhindi ekildiği tropik bölgelerde çocuklarda bağırsak kurtlarının ortadan kaldırılmasıyla bağlantılıdır.

Magnezyum ile Doludur:

Demirhindide bol miktarda magnezyum bulunur ve magnezyumun sağlığımızın pek çok alanında ciddi etkileri vardır. Magnezyum kemik formasyonu, kalp ritminin düzenlenmesini, kas kasılmaları, kan şekeri kontrolü gibi pek çok önemli işlevde kullanılması, onu önemli hale getirir.

2012 yılında yapılan bir araştırma, pek çok insanın günlük magnezyum ihtiyacının ancak yarısını alabildiğini göstermektedir. Ancak demirhindi gibi magnezyum zengini gıdalardan faydalanmanız, bu problemin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Sadece bir kase demirhindi meyvesi, günlük magnezyum ihtiyacınızın %28’ini karşılamaktadır.