Demirhindi nedir? Sorusu internette sıkça aranılan kelimelerden biri oldu. Hint Hurması olarak da bilinen demirhindinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte demirhindi ile ilgili bilgiler...

DEMİRHİNDİ NEDİR?

Demirhindi, 20–25 m boyunda büyük bir ağaçtır. Afrika kökenli olmakla birlikte öteden beri bütün tropikal ülkelerde, özellikle de Hindistan ve Mısır'da yetiştirilmektedir. Çiçekleri, dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı salkımlar halinde bulunmaktadır. Meyveleri yenebilir ve iç yumuşatıcıdır.

DEMİRHİNDİ NERELERDE KULLANILIR?

Demirhindi, diğer bir adıyla Hint Hurması; Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılır. Tadı ekşi olan bu baharat oldukça besleyicidir. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılarak kullanılabileceği gibi üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebilir. Ayrıca reçel ve şerbet yapımında da kullanılır.

DEMİRHİNDİ BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Güçlü bir antioksidan olan demirhindi, gerçek bir sağlık deposu olarak tanımlanıyor. İçeriğindeki E, B, C vitaminleri ve diyet lifi barındıran demirhindi aynı zamanda etkili anti enflamatuar görevi görüyor. Potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, selenyum, bakır gibi mineraller barındıran demirhindinin faydaları saymakla bitmiyor. Tatlı-ekşi bir tada sahip olan demirhindinin sunduğu faydaları ise şu şekilde özetlemek mümkün;

Polifenoller bakımından zengin olan demirhindi, antioksidanlar sayesinde serbest radikaller ile savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller.

Bağışıklık sistemi için oldukça etkili bir meyvedir. Bronşit ve göz inflamasyonları için ilaç görevi görür. Özellikle kışın ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilmelidir.

Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşarak solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır.

Bir kâse demirhindi meyvesi, günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 28’ini karşılar.

Kötü LDL kolesterol oranlarını düşüren demirhindi ayrıca kan basıncını da düzenler. Bu sayede kalp sağlığı için oldukça etkili bir besindir.

Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa faydalıdır.

Eklem ağrıları üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarına da iyi gelir.

Midedeki asit salgısını azalttığı için ülsere iyi gelir.

Ciltteki leke ve çillerin rengini açmaya yardımcı olur.

Gut ve eklem iltihaplanmasında rahatlama sağlar.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 litre su

1 avuç kabukları kırılmış demirhindi

4 tarçın

5-6 karanfil

Kişniş tohumu

Yarım çay bardağı hurma şurubu

Yapılışı;

Tüm malzemeleri suyun içine koyarak kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğuyan şerbeti süzün ve buzdolabında iyice dinlendirin. Dilerseniz demirhindi şerbetini, içine limon dilimleyerek de servis edebilirsiniz.