Demirören’den vergi açıklaması

Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu için 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi geri çekildi ancak teklif ile ilgili iki medya kuruluşu arasındaki polemik devam etti. Demiören Grubu, Sözcü gazetesinin haberine yanıt verdi. İşte o haber ve yanıt:

SÖZCÜ: VERGİNİN DÜŞÜRÜLMESİ DEMİRÖREN’E YARADI

Bu yılın başında iddaa, spor toto, spor loto, milli piyango ve at yarışları başta olmak üzere şans oyunlarından kesilen vergilerden Savunma Sanayii Fonu’na aktarılan kaynakların Cumhurbaşkanı kararıyla yarı yarıya düşürüldüğünü aktaran Sözcü gazetesinin haberindeki hesaba göre verginin düşürülmesiyle şans oyunlarından devlete gelen kaynak, yani şirketlerin ödeyeceği vergi tutarını yaklaşık 33 milyar lira azalttı. 28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının hatırlatıldığı haber şöyle devam etti: “Şans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10’dan yüzde 5’e, at yarışlarında yüzde 14’ten yüzde 7’ye, diğer şans oyunlarında da yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü. Bu vergilerin mükellefi Demirören Grubu olduğu için iktidar bir anlamda bu gruba vergi kıyağı sağlamış oldu. Şans oyunlarından kesilen verginin büyük bölümü savunma için kullanılmakla birlikte üniversite öğrenci yurtları, çocuk esirgeme ve ülke tanıtımı gibi amaçlar için de kullanılıyor. Savunma Sanayi Fonu’na geçen yıl 135 milyar lira kaynak aktarıldı. Şans oyunlarından devletin kasasına geçen yıl 28.5 milyar lira para girmişti. Bu yılın bütçesi yapılırken enflasyon da dikkate alınarak 2024’te şans oyunlarından devlete 55 milyar lira vergi geleceği tahmin edildi. Ancak verginin yarısı budanınca gelir de yarı yarıya düştü. Bu yılın 8 ayında gelen para 23.2 milyar lirada kaldı. Yıl sonuna kadar şans oyunlarından en fazla 33 milyar TL vergi gelmesi bekleniyor. Eğer vergi düşürülmeseydi toplanacak yıllık vergi 66 milyar lira olacaktı. Resmi veriler, şirkete sağlanan vergi kıyağının 33 milyar lira civarında olduğunu gösteriyor.”