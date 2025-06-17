Demirtaş: Soyadımız Türkiye etrafında birleşmeye davet ediyorum

Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya hesabından paylaşılan “Hamaset değil cesaret zamanıdır” başlıklı 4 maddelik değerlendirmenin girişinde “İran rejimi uzun yıllardır demokrasi ve insan haklarına tümden kapalı kalmakla, öncelikle kendi yurttaşlarına büyük haksızlık yapıyor. Ancak hiçbir gerekçe, emperyal müdahaleye haklılık kazandırmaz. İran'a yönelik askeri operasyonun durmasını ve müzakere masasına dönülmesini esas almamız gerekir. Fakat görünen o ki, Orta Doğu'ya emperyal müdahaleler, kendilerine sonuca alıcıya kadar durmayacak. Bizim, bölgesel barışı ilkesel olarak savunmak ve bunun için yoğun çaba harcamanın yanı sıra, içeride de birliği ve barışı sağlamakta daha hızlı ve cesur hareket etmemiz gerekir” ifadeleri yer aldı.

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Bu kapsamda Öcalan’ın fesih çağrısının en kısa sürede tamamlanması gerektiğini kaydeden Demirtaş, “iç cepheyi güçlendirme amacına hizmet etmiyor” vurgusuyla isim vermeden belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına değindi. Belediye başkanları ve bürokratların tutuksuz ve adil yargılanması gerektiğini savunan Demirtaş, “Orta Doğu'daki ateş devasa bir yangına dönüşürken toplumu dışlayacak böylesi tutumda ısrar edilmemelidir” dedi.