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        Haberler Gündem Demirtaş: Soyadımız Türkiye etrafında birleşmeye davet ediyorum

        Demirtaş: Soyadımız Türkiye etrafında birleşmeye davet ediyorum

        Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, içeride ve dışarıdaki gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle genel başkanların bir araya gelmesinin yararlı olacağını kaydeden Demirtaş, yazısını "Birlik ve beraberlik iktidar partisinin değil, Türkiye'nin etrafında olacaktır. Madem soyadımız Türkiye'dir, o halde herkesi soyadımız etrafında birleşmeye ve bunun için sorumluluk almaya davet ediyorum" sözleriyle bitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:24
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        Demirtaş: Soyadımız Türkiye etrafında birleşmeye davet ediyorum
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        Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya hesabından paylaşılan “Hamaset değil cesaret zamanıdır” başlıklı 4 maddelik değerlendirmenin girişinde “İran rejimi uzun yıllardır demokrasi ve insan haklarına tümden kapalı kalmakla, öncelikle kendi yurttaşlarına büyük haksızlık yapıyor. Ancak hiçbir gerekçe, emperyal müdahaleye haklılık kazandırmaz. İran'a yönelik askeri operasyonun durmasını ve müzakere masasına dönülmesini esas almamız gerekir. Fakat görünen o ki, Orta Doğu'ya emperyal müdahaleler, kendilerine sonuca alıcıya kadar durmayacak. Bizim, bölgesel barışı ilkesel olarak savunmak ve bunun için yoğun çaba harcamanın yanı sıra, içeride de birliği ve barışı sağlamakta daha hızlı ve cesur hareket etmemiz gerekir” ifadeleri yer aldı.

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        Bu kapsamda Öcalan’ın fesih çağrısının en kısa sürede tamamlanması gerektiğini kaydeden Demirtaş, “iç cepheyi güçlendirme amacına hizmet etmiyor” vurgusuyla isim vermeden belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına değindi. Belediye başkanları ve bürokratların tutuksuz ve adil yargılanması gerektiğini savunan Demirtaş, “Orta Doğu'daki ateş devasa bir yangına dönüşürken toplumu dışlayacak böylesi tutumda ısrar edilmemelidir” dedi.

        Hiç kimsenin küçük hesaplar yaparak maceracı, riski ve sonu felaketle sonuçlanacak hamleleri aklından bile geçirmemesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, “Bizler Türkiye toplumu olarak bu dönemde bir ve beraber olacağız; olası risklere, saldırılara, provokasyonlara karşı gerektiğinde Edirne'den Hakkari ve kadar 86 milyonluk bir halk ordusuna dönüşeceğiz; ortak vatanımızı canımız pahasına savunacağız” ifadelerini kullandı.

        Orta Doğu’daki yangını kısa sürede sönmeyeceğinin altını çizen Demirtaş, “Kısa, orta ve uzun vadeli bir iç ve dış ortak politika hattının belirlenmesi ve her siyasi grubun bu hattı gönül rahatlığıyla savunabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın davetiyle, TBMM'de tüm siyasi parti genel başkanlarıyla bir çalışma toplantısının en kısa zamanda yapılması yararlı olacaktır” dedi.

        Demirtaş’ın değerlendirmesinin sonunda “Birlik ve beraberlik iktidar partisinin değil, Türkiye'nin etrafında olacaktır. Madem soyadımız Türkiye'dir, o halde herkesi soyadımız etrafında birleşmeye ve bunun için sorumluluk almaya davet ediyorum” ifadeleri yer aldı.

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