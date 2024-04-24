Çay, Camellia sinensis bitkisinden elde edilen gerçek çay ve çeşitli bitkilerin sıcak su ile karıştırılmasıyla elde edilen bitki çayları olarak ikiye ayrılır. Bu ayrıma rağmen iki çay kategorisinin de ayrı ayrı sağlığa birçok faydası bulunur. Haberimizde bazı araştırmalara dayanan ve sağlığa yararlı çayları sizin için derledik. İşte, detaylar...