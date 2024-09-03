Deneme sınavları kalktı mı? Okullarda deneme sınavı var mı yok mu?
Okulların açılmasına kısa süre kala deneme sınavlarının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Okullar açılmadan önce merak edilen detaylardan birisi de deneme sınavları kalktı mı sorusunun yanıtı oldu. Peki Deneme sınavları kalktı mı? Okullarda deneme sınavı var mı yok mu?
Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki deneme sınavı ile ilgili yeni kararını duyurdu. Okullar 9 Eylül’de açılıyor. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa yani başlayacak olan öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi yapılacak. Peki Deneme sınavları kalktı mı? Okullarda deneme sınavı var mı yok mu?
OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda liselere kadar deneme sınavı yapılmasını yasakladı. Böylece il, ilçe ve okul genelinde yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin erkenden yarışa sokulması ve sınav stresi yaşamaları engellenecek.
Bakanlık tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak yeni müfredata ilişkin yayımlanan genelgede ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütüleceği belirtildi. Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak, onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.