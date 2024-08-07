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        Haberler Gündem Güncel Dengesini kaybedip tekneden denize düştü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da facia! Dengesini kaybedip tekneden denize düştü

        İstanbul Avcılar'da Selçuk Ç. adlı kişi, gece saatlerinde dengesini kaybederek tekneden denize düştü. Çalışmalar sonucunda Selçuk Ç.'nin cansız bedeni ekipler tarafından bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:44 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:44
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        Dengesini kaybedip tekneden denize düştü!
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        Avcılar sahilinde iddiaya göre teknede alkol alan Selçuk Ç. denize düştü.

        DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve kurtarma ekipleri Selçuk Ç.'nin cansız bedenine ulaştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Denizköşkler Sahilinde yaşandı. İddiaya göre teknede tek başına alkol alan Selçuk Ç., dengesini kaybederek denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Deniz polisi ve itfaiye ekipleri uzun süre denizde Selçuk Ç. 'yi aradı. Çalışmalar sonucunda Selçuk Ç.'nin cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olay sonrası savcılık soruşturma başlattı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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