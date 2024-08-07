Dengesini kaybedip tekneden denize düştü!

Avcılar sahilinde iddiaya göre teknede alkol alan Selçuk Ç. denize düştü.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve kurtarma ekipleri Selçuk Ç.'nin cansız bedenine ulaştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Denizköşkler Sahilinde yaşandı. İddiaya göre teknede tek başına alkol alan Selçuk Ç., dengesini kaybederek denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.