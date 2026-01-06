Habertürk
        Dengin Ceyhan'dan 'Echoes of Anatolia' ile Kıtalararası Müzik Yolculuğu

        Dengin Ceyhan'dan 'Echoes of Anatolia' ile Kıtalararası Müzik Yolculuğu

        Piyanist ve besteci Dengin Ceyhan, 'Echoes of Anatolia' (Anadolu'nun Yankıları) projesiyle Avustralya'dan Japonya'ya, Avrupa'dan Asya'ya uzanan konser turnesinde Anadolu'nun çok katmanlı müzik mirasını 3 kıta, 9 ülke ve 10 konser boyunca dünya sahnelerine taşıdı

        Giriş: 06.01.2026 - 14:18 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:18
        3 kıta 9 ülke 10 konser
        Piyanist ve besteci Dengin Ceyhan, Anadolu’nun köklü müzik mirasını evrensel bir dilde yeniden yorumladığı 'Echoes of Anatolia' (Anadolu’nun Yankıları)” projesiyle kıtalararası bir konser turnesine imza attı. Toplam 37.654 kilometrelik bu özel müzik yolculuğunda Ceyhan, 3 kıta, 9 ülke ve 10 konser boyunca Anadolu ezgilerini dünyanın farklı sahnelerine taşıdı.

        Turne kapsamında Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’da sahne alan sanatçı; geleneksel Anadolu melodilerini modern piyano yorumlarıyla buluşturarak dinleyicilere kültürler arası bir müzik deneyimi sundu. Asya ve Avrupa’nın farklı şehirlerinde gerçekleşen konserler, Anadolu’nun farklı dönemlerinden ve coğrafyalarından izler taşıyan eserlerle yerel dinleyicilerle güçlü bir bağ kurulmasını sağladı.

        'Echoes of Anatolia', yalnızca bir konser serisi olmanın ötesinde, Anadolu’nun duygusal derinliğini ve çok katmanlı kültürel yapısını evrensel bir müzik diliyle anlatmayı amaçlayan bir anlatı olarak öne çıktı. Turne boyunca Ceyhan, hem klasik müzik dinleyicileriyle hem de farklı kültürel arka planlardan gelen izleyicilerle ortak bir duygu zemini yakaladı.

        Dengin Ceyhan, turneye ilişkin değerlendirmesinde; "Yanımda yalnızca notaları değil, Anadolu’nun hafızasını taşıdım. Her sahnede aynı duyguyu, farklı coğrafyalarda paylaşmak benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

        Kıtalararası konser turu, Anadolu müziğinin evrensel karşılığını bir kez daha görünür kılarken, Dengin Ceyhan’ın müzikal anlatısını uluslararası ölçekte güçlendiren önemli bir adım olarak kayda geçti.

        Alışveriş merkezindeki restoranlarda mide bulandıran görüntüler

        Alışveriş merkezindeki restoranlarda mide bulandıran görüntüler

