        Deniz Akkaya'ya kötü haber: İtirazı reddedildi, hapse girecek

        Deniz Akkaya hapse girecek: İtirazı reddedildi

        Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül'e yönelik verilen koruma kararını ihlal ettiği için üç gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Akkaya'nın talebi reddedildi. Akkaya'nın, 3 günlük zorlama hapis cezası kesinleşti

        Giriş: 07.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:32
        Cezası kesinleşti
        Sunucu Seda Akgül, Deniz Akkaya'ya karşı koruma kararı aldırmış ancak eski manken bu kararı ihlal etmişti. Akkaya, Akgül'e yönelik sosyal medya üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki paylaşımlar yapmıştı. Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verdi.

        Seda Akgül
        Seda Akgül

        Bunun üzerine Akkaya, sosyal medya paylaşımlarının koruma kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı iddiasıyla zorlama hapis kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya'nın itirazını reddetti.

        CEZASI KESİNLEŞTİ

        Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği itiraza ret kararı ardından Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 6284 Sayılı Kanun kapsamında verdiği zorlama hapsi kesinleşti. Akkaya, koruma kararını ihlal etmesi nedeniyle 3 gün zorlama hapis yatacak.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Seda Akgül’ün, Deniz Akkaya tarafından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlara maruz kaldığı gerekçesiyle yargıya başvurmasına dayanıyor. Mahkeme, Akgül’ün başvurusu üzerine Akkaya aleyhine 2 ay süreyle tedbir kararı alarak, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesini yasaklamıştı. Söz konusu karara rağmen Deniz Akkaya'nın Seda Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. Mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerin delinmesi nedeniyle Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti. Deniz Akkaya’nın bu karara karşı yasal süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtirazın reddedilmesi durumunda cezanın infazı gerçekleştirilecek.

        DAHA ÖNCE DE CEZALAR ALDI

        Deniz Akkaya, 2021'de Selin Ciğerci ile yaşadığı bir tartışma sonrasında mahkemenin verdiği tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya, ayrıca 2024'te sonuçlanan davada, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası almıştı.

        Deniz Akkaya, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hâkimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle de yargılanmıştı. Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

