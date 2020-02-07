Deniz Akkaya kimdir?

Eser Yenenler Show'un bu hafta ki konuğu olan Deniz Akkaya'nın Tüm sevgililerim şişmandı demesi ile gündeme geldi. Deniz Akkaya Türk manken, oyuncu ve sunucudur. Peki Deniz Akkaya kaç yaşında? Deniz Akkaya nereli? ve Deniz Akkaya'nın oyunculuk kariyeri...

DENİZ AKKAYA HAYATI

Deniz Akkaya 3 Ağustos 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Semiha Şakir Lisesinden mezun oldu. İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı. 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra bu yönde çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli dizilerde rol aldı. Mankenliği bıraktı.

Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.

Oyunculuk kariyeri

- Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007)

- Vizontele Tuuba (2003) (Deniz Kızı)-

- Okul (2003) (Alev)

- Metro Palas (2004) (Yelda)

- Şarkılar Seni Söyler (2003) (Ayten)

- Yeşil Işık (2002)

- Hemşerim (1997)

- Ölümle Dans