Deniz Akkaya o davayı kaybetti! Tuğba Özerk'in annesi kazandı! - Magazin haberleri

Eski manken Deniz Akkaya, 5 yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlamış, ikili arasında geçen konuşmada Deniz Akkaya, Kapani’ye “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye şok bir soru sormuştu.

Deniz Akkaya’nın bu sorusu magazin programları ve haberlerinde günlerce tartışma konusu olmuş, Günay Kapani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek, Deniz Akkaya’dan şikayetçi olmuş ve ardından tazminat davası açılmıştı.

KAPANİ, DAVAYI KAZANDI

O günden bugüne dek süren davanın son celsesi bugün görüldü. Davaya Günay Kapani yerine avukatı Türker Candan katıldı.

Akkaya’nın avukatı , “Müvekkilim basın özgürlüğü çerçevesinde soru sormuştur” diyerek savunmasını gerçekleştirdi. Mahkeme Deniz Akkaya’yı suçlu bularak, yasal faiziyle birlikte Deniz Akkaya’nın 8 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı sonlandırdı.