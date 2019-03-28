Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti: Düğün Çeşme'de olacak

Giriş: 28.03.2019 - 08:57 | Güncelleme:  

‘Kolpa’ grubunun başarılı solisti Barış Yurtçu, önceki akşam Nişantaşı’nda oyuncu sevgilisi Deniz Baysal ile görüntülendi. Baysal, “Hazırlıklara başladık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Düğün kısmetse eylül ayında Çeşme’de olacak“ dedi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Barış Yurtçu, önceki akşam Nişantaşı’nda oyuncu sevgilisi Deniz Baysal ile görüntülendi. El ele yürüyen ikilinin mutluğu gözlerinden okundu.

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    "DÜĞÜN ÇEŞME'DE OLACAK"

    "Düğün ne zaman?" sorularına Baysal, “Hazırlıklara başladık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Düğün kısmetse eylül ayında Çeşme’de olacak“ dedi.

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  • 36Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti: Düğün Çeşme'de olacak - Magazin haberleri
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  • 37Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti: Düğün Çeşme'de olacak - Magazin haberleri
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