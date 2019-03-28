Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti: Düğün Çeşme'de olacak

‘Kolpa’ grubunun başarılı solisti Barış Yurtçu, önceki akşam Nişantaşı’nda oyuncu sevgilisi Deniz Baysal ile görüntülendi. Baysal, “Hazırlıklara başladık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Düğün kısmetse eylül ayında Çeşme’de olacak“ dedi