Oyuncu Deniz Çakır'ın "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrancı Süper Lisesi'nde okumuştur.

Bu dönemde sık-sık tiyatro oyunlarına giden Çakır, bir gün yine bir oyunda Zeynep Eronat'ın performansından çok etkilenmiş ve böyle oyuncu olmaya karar vermiştir. Kendisine bu dönemde hocalık etmiş isimlerden biri de Cihan Ünal'dır.

Konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi.



Birol Güven yeni dizisi Kadın İsterse için en sonunda Deniz Çakır'da karar kılmış ve oyuncu, yardımcı fakat önemli bir rol olan Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yapmıştır. Dizide başta Hülya Avşar ve hocası Cihan Ünal olmakla önemli bir kadro ile çalışan Çakır için bu iyi bir başlangıç oldu.

Dizinin ratinglerinin iyi olması sayesinde önce Star TV'de daha sonra Show TV'deki yayınıyla dikkat topladı. Dizinin sona ermesinin ardından Birol Güven'in başka yazdığı bir dizi olan sitcom İki Arada Aşk adlı dizide başrolde yer aldı. Bu sefer, önceki dizideki kötü kadın imajıni yıkmayı başarsa da, dizi başka bir kanala transfer olunca düşük ratingler yüzünden yayından kaldırıldı.

Bu dizinin ardından yine iyi bir karakteri oynadığı İşte Benim (veya diğer adıyla Evet Benim) dizisinde yer aldı. Bir yaz dizisi olan bu dizi rol aldığı önceki iki dizinin aksine birçok karakteri ve onların hayatlarını ele alıyordu. Daha önce yer aldığı dizilerden en az bölüm yayınlanan bu yaz dizisi, çok geçmeden yayından kaldırıldı.

Deniz Çakır en büyük çıkışını Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan Yaprak Dökümü dizisiyle yaptı. Dizi sayesinde tecrübesi ve popülaritesi artan Deniz Çakır dizide en önemli karakterlerden biri olan Ferhunde rolüyle dikkat toplamayı başardı. Dizideki oyunculuğu kendisine 2010 senesinde ilk kez takdim edilen İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Dram ödülü kazandırdı. Çakır, hatta bu sayede diğer bazı ülkelerde de başta Bulgaristan ve Azerbaycan olmakla hayranlar kazandı.

Bu sıralarda İstanbul Devlet Tiyatrosunda "Uyarca" isimli oyunda yer almıştır. Deniz Çakır 2008 senesinde Özlem Akova'nın yönetmenliğini yaptığı Kako Si? filminde başrolü üstlendi. Filmin 2010 senesinin sonlarına doğru vizyona girmesi bekleniyor. Berlin Film Festivali için yapılmış filmin fragmanı uzun süre yayınlanmış olsa da Türkiye'de vizyonlara girmemiştir. Çakır, bu dönemde filmin festival filmi olduğunu ve vizyona gireceğini zannetmediğini söylemiştir. Yakında gösterime girmesi beklenen Emre Şahin'in yönetmenliğini yaptığı 40 isimli sinema filminde yine başrolde yer almıştır. Şahin, rolü sadece onun için yazdığını söylemiştir. Bir çanta etrafında dönen hayatları konu alan film Deniz Çakır'ın oynamayı kabul ettiği iki filmden biri. Daha önce birçok proje teklifi alsa da sadece arşive konulacak işlerde yer alarak daha iyi bir kariyer çizmeyi planladığını belirtti. Oyuncu, Avrupa Yakası isimli dizinin bir bölümünde de konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Çakır, 2009 senesinde Aşk Sözleri isimli bazı William Shakespeare oyunlarının karışımı olan bir tiyatro oyununda yer aldı. Oyundaki performansıyla Afife Jale Ödülleri'nde bir adaylıkla onurlandırıldı. Oyuncu bunun dışında seslendirmeler de yapmaktadır. Reklamlar dışında Iron Man ve Kung Fu Panda gibi bazı filmlerde seslendirme yapmıştır.[

Çakır, Özcan Deniz'in Ya Sonra filminde Didem karakteri ile sinemada 3. başrolü üstlenmiştir. Ya Sonra şarkısını seslendirerek, herkesi şaşırtan oyuncunun da etkisiyle parça Yılın en çok tıklanan soundtrack müziği olmuştur.

Eylül 2011 tarihinde başlayan İffet adlı dizide yer almaktadır. Namus kavramını sorgulayan dizide, İbrahim Çelikkol, Zuhal Olcay ve Melike Güner de oyuncu kadrosunda yer alan isimlerdendir. Daha Sonra 2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında Şah Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katılmış, bir sezonluk performanstan sonra ayrılmıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem karakterini canlandırmış. Eş zamanlı olarak Ece Temelkuran'ın aynı adlı kitabından esinlenerek yazılan bunalım komedisi oyunu Bütün Kadınların Kafası Karışıktır'da oynamıştır.